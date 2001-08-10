Мэр Южно-Сахалинска проверил ход дорожных работ на проспекте Победы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 16 июля, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, руководители профильных департаментов городской администрации провели инспекцию капитального ремонта на участке пр. Победы от ул. Ленина до ул. Железнодорожной. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Это значимый объект для города. Выполняется большой объем работ, и одним из важнейших этапов — это, конечно, обустройство нового канализационного коллектора с хорошей пропускной способностью. Реконструкция ливневой канализации позволит повысить эффективность работы системы водоотведения в этом районе, что решит давнюю проблему, которая здесь была многие годы. Руководствуясь современными стандартами при проведении капремонтов дорог, обустройство ливневых канализаций там, где их исторически ранее не было - в приоритете, - подчеркнул Сергей Надсадин.
Открыть одну из ключевых улиц города планируется уже осенью текущего года. Здесь, помимо масштабных работ по устройству дождеприемной системы, в нормативное состояние будет приведена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары с обеих сторон, оборудовано освещение.
Как отметил начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Евгений Кулик, особое внимание при капитальном ремонте пр. Победы уделяется созданию доступной среды для маломобильных горожан. Для удобной системы движения пешеходные пути запроектированы с возможностью проезда инвалидных колясок. На пешеходных переходах предусмотрены пониженные бордюры. Также на пешеходных переходах для людей с нарушениями зрения обустроят тактильную плитку, которая обеспечивает безопасное движение.
Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Ремонт и реконструкция дорог в Сахалинской области находятся на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко.
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