ВТБ в первом полугодии увеличил выдачу розничных кредитов на 30%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

ВТБ за первое полугодие 2024 года выдал более 1,4 трлн рублей в рамках кредитования розничных клиентов, что почти на 30% больше результатов аналогичного периода прошлого года. Более половины выдач пришлось на ипотеку, 400 млрд рублей - на кредиты наличными и 305 млрд рублей - на автокредиты.

Июнь стал пиковым месяцем в первом полугодии благодаря тому, что спрос на ипотеку увеличился на 31% перед завершением господдержки-2020 и перезапуском «семейной» ипотеки. По итогам полугодия объем продаж ипотеки превысил 725 млрд рублей - с начала года ее оформили свыше 144 тысяч клиентов ВТБ.

Выдачи кредитов наличными превысили 400 млрд рублей, заняв чуть менее трети в общем объеме продаж. В автокредитовании заемщики провели почти 220 тысяч сделок на 305 млрд рублей - это уже превышает результат за весь прошлый год. Сегодня ВТБ выдает каждый четвертый автокредит в России.

«Июнь стал самой «горячей» порой в сегменте розничного кредитования, учитывая завершение госпрограмм по ипотеке, на которую приходится больше половины всех сделок. Во втором полугодии рынок будет адаптироваться к новой кредитной реальности, влияние на которую может оказать дополнительное повышение ключевой ставки», - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.