На Камчатке грибники продают еще не собранные грибы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке начинается грибной сезон. Предприимчивые грибники уже публикуют объявление о продаже урожая. Сколько стоит добыча с тихой охоты рассказывает ИА "Кам 24".

Первые фотографии первых грибов жители Камчатки стали показывать в соцсетях в минувшие выходные. Первые дары леса собирают в Елизовском районе и на «бомбёжке» за Радыгина. Грибники отмечают, что из-за прохладного лета ажиотажа в лесах пока нет.

Предприимчивые «охотники» стали собирать заявки на сбор подберёзовиков, белых и подосиновиков. Соответствующие предложения публикуют на популярном сайте объявлений.

11-литровое ведро грибов стоит от 1 600 до 2 500 рублей, в зависимости от вида. Ещё дороже – ассорти из белых, подберёзовиков и подосиновиков, которое может стоить от 3 000 до 4 000 рублей. Дороже всего оценивается ведро маленьких отборных белых грибов: за него просят уже 5 500 рублей. При этом дикоросы продаются по предоплате в 50 %.