Тихоокеанское
информационное агентство
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13:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке грибники продают еще не собранные грибы

На Камчатке грибники продают еще не собранные грибы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Камчатке начинается грибной сезон. Предприимчивые грибники уже публикуют объявление о продаже урожая. Сколько стоит добыча с тихой охоты рассказывает ИА "Кам 24".

Первые фотографии первых грибов жители Камчатки стали показывать в соцсетях в минувшие выходные. Первые дары леса собирают в Елизовском районе и на «бомбёжке» за Радыгина. Грибники отмечают, что из-за прохладного лета ажиотажа в лесах пока нет.

Предприимчивые «охотники» стали собирать заявки на сбор подберёзовиков, белых и подосиновиков. Соответствующие предложения публикуют на популярном сайте объявлений.

11-литровое ведро грибов стоит от 1 600 до 2 500 рублей, в зависимости от вида. Ещё дороже – ассорти из белых, подберёзовиков и подосиновиков, которое может стоить от 3 000 до 4 000 рублей. Дороже всего оценивается ведро маленьких отборных белых грибов: за него просят уже 5 500 рублей. При этом дикоросы продаются по предоплате в 50 %.

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