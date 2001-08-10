В Сахалинской области 73 человека вступили в Национальный регистр доноров костного мозга

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За три года совместного проекта Почты России с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом 73 жителя Сахалинской области направили образцы для вступления в регистр. В этом году к добровольцам присоединились трое сахалинцев, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Почты России.

В России практика дистанционного рекрутинга доноров костного мозга только набирает популярность. Теперь желающим вступить в регистр доноров костного мозга не обязательно сдавать кровь. Почта бесплатно доставляет потенциальным донорам наборы для самостоятельного взятия биообразца. Национальный РДКМ получил почтой 13 000 заявок от жителей 86 регионов России. Из них 20 человек смогли стать донорами костного мозга для онкобольных людей.

Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти человеку жизнь.

Пример такого совпадения — история шестилетнего мальчика Димы Палибина из Саратова. У Димы генетический дефект иммунной системы. В 2022 г. мальчику нашли подходящего донора и успешно провели трансплантацию костного мозга.

«Помогать людям, соединяя жителей всей страны, — ежедневная работа Почты. Огромное счастье, что благодаря совместному проекту с Национальным РДКМ, она обрела дополнительную ценность – помогать людям спасать других. Проект даёт возможность попасть в донорскую базу, бесплатно отправив свой биообразец по почте. Благодаря охвату Почты российский банк пополняется образцами людей разных национальностей и генотипов, а значит, повышаются шансы на совпадение и спасение жизней», — прокомментировала директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

«Соглашение с Почтой России открыло новые возможности для Национального РДКМ, и в целом ознаменовало новый этап развития донорства костного мозга в России. Теперь для вступления в регистр можно просто направить биообразцы по почте. Для добровольцев и для регистра пересылка совершенно бесплатна. Спустя три года нам кажется это естественным. Но за этой простой стоит работа сотен людей, поиск оптимальных решений и их внедрение. Мы благодарны руководству Почты России за поддержку, всем сотрудникам за профессионализм и искреннюю заинтересованность. Каждый новый донор увеличивает шансы на выздоровление для тяжелобольных людей. Сегодня в Национальном РДКМ свыше 96 700 потенциальных доноров. Для некоторых из них почтовый проект — не просто новый удобный способ вступления в регистр, а единственно возможный», – прокомментировала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку и передачу персональных данных, а также конверт для обратной отправки. Пересылка образцов бесплатна для добровольца.