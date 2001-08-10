В Сахалинской области в этом году капитально отремонтируют 187 дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всего на островах в этом году капитально приведут в порядок 187 придомовых территорий. По поручению губернатора Валерия Лимаренко объемы работ нарастили в три раза, по сравнению с прошлым годом, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Работы ведутся во всех районах Сахалина и Курил в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта "Жилье и городская среда".

- Губернатор поставил перед нами задачу – завершить ремонт к сентябрю. В прошлом году мы капитально отремонтировали 60 дворовых территорий, в этом - сделаем в три раза больше. Радует, что муниципальные образования набрали хороший темп работ. Наибольший объем работ запланирован в Южно-Сахалинске, Углегорском, Долинском, Поронайском, Ногликском и Корсаковском районах, – отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.

В Невельском городском округе новый облик получили уже восемь дворовых территорий. По улицам Советской, 47, 49 и Коммунальной, 11, 13 в селе Горнозаводск сделали асфальтовое покрытие – проезды и парковки. Сейчас работы ведутся еще на трех объектах. На улице Советской, 44 приступили к устройству ливневой канализации, чуть позже здесь высадят кустарники. На улице Школьной, 97, 97а завершаются работы по асфальтированию и установке опор освещения. В скором времени тут приступят к установке скамеек.

В Долинске, на улице Октябрьской, завершился капитальный ремонт территории, прилегающей к дому №7. Здесь появилось новое асфальтобетонное покрытие, бордюры, тротуары и клумбы. Для удобства жильцов обустроили парковку.

В Смирных завершился ремонт дворовой территории на улице Западной, 7, 9. Подрядчик обустроил новую детскую игровую площадку, заменил малые архитектурные формы и покрытие.

– Здорово, что возле нашего дома появилось новое обустроенное место отдыха. Планирую вечерами заниматься здесь спортом. Детям тоже все очень интересно, они тут же облюбовали игровую площадку, – поделился житель Смирных Артем Крайнов.

В Углегорском районе активно ведутся работы по капитальному ремонту на улицах Красноармейской и 8 Марта. Сегодня на проездах демонтируют старое дорожное покрытие и делают водоотведение, создают зеленые зоны и обновляют детские площадки. Для этого были закуплены дополнительные материалы для дренажных систем. Всего в Углегорском районе в этом году капитально приведут в порядок 21 придомовую территорию.

Преображение придомовых территорий ведется также в рамках федерального проекта «1000 дворов», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Благодаря президентской дальневосточной субсидии в этом году на Сахалине и Курилах благоустроят 11 придомовых территорий – создадут условия для маломобильных жителей, высадят кустарники и деревья, обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

Кроме того, завершаются работы по текущему ремонту дворов, который позволяет восстановить асфальтовое покрытие, не дожидаясь капремонта. На сегодня в порядок привели 596 дворов из запланированных 634. Текущий ремонт во всех районах проводится третий год подряд по инициативе главы региона.