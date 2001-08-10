Тихоокеанское
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17 Июля 2024
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11:17, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 18 июля, для жителей Хомутово состоится личный прием граждан директором департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало - в 16.00.

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