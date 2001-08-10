Дорожные службы Южно-Сахалинска готовят к асфальтированию участок улицы 1905 года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня дорожные службы будут выполнять работы в нескольких районах города. В планах - восстановление тротуарной плитки на пр. Коммунистическом - в районе привокзальной площади, ремонт бортового камня по пр. Мира в районе пересечения с ул. Тихоокеанской, подготовка к асфальтированию парковочного кармана по ул. Горького 11Б, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На участке улицы 1905 года от ул. Лермонтова до моста будут выполняться работы по подготовке к асфальтированию проезжей части. Также асфальтирование примыканий ведется в районе пересечений ул. Хлебной с ул. Южно-Сахалинской, ул. Западной с переулком Солнечным.

Сегодня на территории городского округа продолжатся работы по уборке мусора, протирке малых архитектурных форм. Городские службы высаживают цветы на пр. Победы, приводят в порядок газоны на территории скверов Таможенников, Пушкина, Энергетиков а так же на аллее Строителей. На территории скверов Невельского, Крузенштерна, Головнина, Рудановского проводятся работы по формовочной обрезке кустарников. В сквере им. А. Первозванного также выполняется уборка территории. На участках улиц Ленина, Поповича, проспекте Мира осуществляется покос травы.