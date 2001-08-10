Ярмарка островных брендов прошла на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На двухдневном мероприятии 25 предпринимателей представили широкий ассортимент своей продукции. Среди них – дизайнеры одежды и аксессуаров, художники, представители гастрономического направления, производители в сфере декоративно-прикладного искусства, а также авторы изделий ручной работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– Посетители выставки заинтересовались нашим брендом, ведь он действительно уникален. Мы специализируемся на апсайклинге, другими словами, вторичном использовании вещей, что является трендом в мире моды. Мы гордимся тем, что через моду и стиль мы можем влиять на экологию планеты, что делает нашу работу еще более ценной с социальной точки зрения, – поделилась совладелец бренда «Корица» Анжела Киричек.

Ярмарка брендов проходила в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024» при поддержке центра «Мой бизнес», министерства экономического развития Сахалинской области, Агентства по делам молодёжи Сахалинской области, арт-резиденции «Маяк» и Агентства стратегических инициатив. Правительство региона поддерживает развитие островных брендов и креативных индустрий, поощряет создание новых проектов, способствует укреплению взаимодействия между сегментами креативной экономики и направляет усилия на развитие этого сектора.

– Запуск регионального «Знака качества – Сахалин» является важной частью стратегии единого бренда области и одновременно дополнительной мерой поддержки, предложенной Губернатором Валерием Лимаренко. Основная цель этой инициативы – определить и поддерживать высокое качество товаров и услуг нашего островного бизнеса, а также способствовать их продвижению на внутренние и внешние рынки, – отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Ольга Викулова.

Отметим, помощь бизнесу оказывают благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент страны Владимир Путин. Его реализацию в Сахалинской области лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко. С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробнее – на mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.