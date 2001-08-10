МТС обеспечит цифровой комфорт гостей фестиваля "Крылья Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ – МТС, цифровая экосистема, совместно с Минцифры Сахалинской области развернула цифровую инфраструктуру для участников фестиваля «Крылья Сахалина», который пройдет с 19 по 21 июля на аэродроме «Пушистый». На территории аэродрома установлено сразу две новых базовых станции - стационарная и передвижная. Теперь более пятидесяти тысяч гостей и участников мероприятия смогут с комфортом вести трансляции в социальных сетях, делиться фотографиями и видео, а также пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС.
В этом году фестиваль «Крылья Сахалина» пройдет уже в десятый раз. Хедлайнерами станут известные группы и артисты: «Пилот», Radio Tapok, Игорь Растеряев, «Ва-Банкъ», «Чичерина», «АнимациЯ», «Сурганова и оркестр», Николай Анисимов, SAHALIN, а также Максим Заяц и группа «Нетанцы». Кроме того, в рамках фестиваля пройдёт турнир по панкратиону. В нём примут участие 20 спортсменов из разных городов России, а также Египта и Республики Беларусь.
Новое телеком-оборудование позволит значительно повысить цифровой комфорт участников и гостей фестиваля - удвоить скорости мобильного интернета и расширить емкость сети. Также это поможет разгрузить имеющуюся сеть на время проведения массовых мероприятий, когда из-за наплыва абонентов нагрузка кратно увеличивается.
«Юбилейный фестиваль «Крылья Сахалина» - уникальное событие не только дальневосточного, но и всероссийского масштаба. Чтобы организовать мероприятие такого уровня, необходимо в том числе создать надежную цифровую инфраструктуру. Поэтому в преддверии фестиваля, мы совместно с Министерством цифрового развития Сахалинской области установили стационарную базовую станцию в районе аэродрома «Пушистный». А чтобы точечно усилить сигнал в самых загруженных локациях фестиваля, МТС дополнительно развернула передвижную конструкцию. Отмечу, что это уже не первый опыт плодотворного сотрудничества с Министерством цифрового развития Сахалинской области. Ранее при поддержке Минцифры и Правительства региона МТС обеспечила высокоскоростной интернет на пляже «Садовники», — отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Фестиваль «Крылья Сахалина» является важным культурным событием для нашего региона. Совместно с МТС мы обеспечили участников и гостей высококачественной цифровой инфраструктурой, что позволит всем насладиться мероприятием в полной мере. Мы продолжаем работать над улучшением цифрового комфорта для жителей и гостей Сахалинской области», - прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.
О фестивале «Крылья Сахалина»
«Крылья Сахалина» – крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль, ежегодно собирающий более 50 тысяч зрителей. Впервые его провели в 2011 году на аэродроме «Старорусское». В разные годы участниками фестиваля становились местные коллективы и настоящие звёзды российской сцены: «Ария», «Алиса», «Мельница», «Чайф», «Ума Турман», «Чиж» и другие.
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