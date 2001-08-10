Тихоокеанское
информационное агентство
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15:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Стартовал Первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию

Стартовал Первый общероссийский диктант по грудному вскармливанию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проверить свои знания, ответив на 30 вопросов о грудном вскармливании, может любой желающий, но прежде всего, конечно, родители малышей!

Диктант будет доступен на сайте проекта до начала августа. Напоминаем, что с 1 по 7 августа ежегодно проходит Всемирная неделя грудного вскармливания по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Её цель - информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребёнка. Поддержим это благое начинание!

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