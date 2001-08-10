Юные горожане весело и полезно проводят время в пришкольных лагерях Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дети участвуют в творческих и кулинарных мастер-классах, квестах, спортивных мероприятиях - каждый день в период работы смен для них организована интересная познавательная и развлекательная программа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В пришкольном лагере школы №6 каждый день был расписан по минутам. В этом году смены были посвящены теме танцев. Для детей в том числе проводились танцевальные зарядки и игры, различные тематические занятия и другие мероприятия.
– В течение трех смен в нашем лагере отдохнуло более 600 детей. Дети активно включаются во все процессы, с удовольствием выезжают на экскурсии, участвуют в мероприятиях, в ходе которых получают новые знания о здоровом питании, волонтерском движении и многом другом. Многие ребята интересуются, когда начнет работу следующая смена, – рассказала начальник пришкольного лагеря Юлия Шарагова, - Программа разнообразная и насыщенная. Так, в прошлом году у нас была тема «Космос», в позапрошлом - «Остров сокровищ».
Организация летней оздоровительной кампании – одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска. Деятельность пришкольных лагерей ежегодно проверяют специалисты департамента образования, представители общественности и депутаты. Эта работа осуществляется в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение», инициированного губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Как рассказала депутат городской Думы, координатор проекта «Женское движение» партии «Единая Россия» Татьяна Рудакова, проверяющие смотрят, как организован отдых и питание детей, обращают внимание на мероприятия патриотической направленности и другие моменты.
– Дети посещают музейно-мемориальный комплекс «Победа», исторический парк «Россия - моя история», выезжают на экскурсии за пределы города, на которых им рассказывают об истории нашей страны, области, её природе, – отметила Татьяна Рудакова, – как врач, могу сказать, что питание в пришкольных лагерях сбалансированное, правильно составленное.
Планируется, что в 2024 году летним отдыхом будет охвачено более 11 тысяч детей. Летние лагеря организованы при школах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта Южно-Сахалинска.
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