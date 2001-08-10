Военнослужащие на Сахалине осваивают навыки пилотирования FPV-дронов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) осваивают навыки пилотирования FPV-дронов на Сахалине, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на полигоне «Троицкий» бойцы получают основные знания и навыки, необходимые операторам БПЛА при выполнении боевых задач с учётом особенностей рельефа местности в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Также военнослужащие на практике обучаются сбросу с квадрокоптера гранаты в люк макета боевой машины или окоп условного противника.

Для разведки местности военнослужащие также используют современные комплексы БПЛА, которые оснащены инфракрасными датчиками и камерами видеофиксации, что позволяет обнаружить замаскированного противника даже в тёмное время суток.