10 лет Общероссийский Народный фронт помогает решать вопросы южносахалинцев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В празднике, посвященном юбилею со дня создания регионального отделения движения «Народный фронт «За Россию», приняли участие представители правительства Сахалинской области, общественных организаций, волонтерских объединений – всех, кто на протяжении 10 лет поддерживал ОНФ и помогал решать вопросы жителей, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Со значимой датой активистов и руководителя регионального исполкома ОНФ Алёну Силачёву поздравил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Глава города отметил, что сегодня «Народный Фронт» – это гораздо больше, чем общественное движение. За время работы организация стала сильным, сплоченным коллективом единомышленников, активных, инициативных людей, которые внимательно относятся к решению вопросов жителей.
– Благодаря содействию губернатора Валерия Лимаренко мы реализуем проекты, направленные на повышение качества жизни людей, создание комфортной городской среды. Очень важно, что «Народный фронт» поддерживает нас в этой работе, выступает с конструктивной критикой. Администрация города всегда открыта к диалогу. По сигналам ОНФ мы принимаем управленческие решения, ведем адресную работу с жителями, И, самое главное – вместе, одной командой помогаем людям, – сказал Сергей Надсадин.
– Южно-Сахалинск тесно работает с «Народным фронтом». Каждый вопрос, который поступает к нам, администрация города оперативно принимает в работу. Организуются совместные выезды, коллективно обсуждаем проблемы людей и решаем их. Спасибо Сергею Александровичу и его профессиональной команде, – подчеркнула Алена Силачёва.
С юбилеем членов регионального отделения также поздравили заместитель Губернатора островного региона Сергей Гребенюк, сенатор от Сахалинской области в Совете Федерации Андрей Хапочкин, председатель Общественной палаты области Владимир Иконников, благочинный центрального округа Южно-Сахалинской и Курильской епархии, протоиерей Виктор Горбач, депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска, руководители учреждений культуры и общественных организаций, главный врач Южно-Сахалинской городской больницы им.Ф.С.Анкудинова Андрей Ширяев.
Отметим, активисты движения отрабатывают запросы, связанные с работой ЖКХ, благоустройством территорий, ремонтом домов и др. Члены ОНФ Олег Меркушев, Валерий Ерохов, София Ковалева и другие регулярно участвуют в инспекционных выездах, общаются с жителями, проводят мониторинг выполненных работ на объектах Южно-Сахалинска.
Сегодня, когда страна столкнулась с серьезными вызовами, одной из ключевых задач ОНФ стала поддержка участников специальной военной операции, помощь жителям новых территорий — при содействии волонтеров, предприятий, которые оказывают благотворительную помощь, «Народный фронт», организует концерты в поддержку бойцов, приобретает транспорт для отправки в зону СВО, собирает посылки с необходимыми вещами.
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