15 июля в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- ямочный ремонт на ул. Бумажной;
- подготовка к асфальтированию по пер. Озёрному;
- работы по асфальтированию в районе перекрестков ул. Западной с ул. Южно-Сахалинской и пер. Солнечным;
- ремонт парковочного кармана, замена бордюров, покрытия проезжей и пешеходной части на ул. Горького, 11б;
- устранение дефектов дорожного полотна на ул. Ленина в районе ул. Инженерной.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, а также покраска малых архитектурных форм и др. Работы по окосу травы проводятся на пр. Победы. На территории скверов Асахикава, Чехова, Анкудинова выполняют стрижку живой изгороди и формовочную обрезку кустарников, обрезку сухих сучьев и др. Продолжается высадка цветов на ТПУ «Нова».
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