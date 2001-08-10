44% жителей Южно-Сахалинска против введения штрафов для родителей курящих подростков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Идею штрафовать родителей курящих подростков отцы одобряют чаще матерей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, в том числе родители детей в возрасте 12—16 лет.

Законопроект о штрафах для родителей, чьи несовершеннолетние дети до 16 лет курят, кабмин отклонил, но признал, что эта тема требует повышенного внимания, а проект — доработки. Опрос, проведённый SuperJob, показал, что 33% жителей Южно-Сахалинска поддерживают инициативу введения штрафов для родителей курящих подростков. 44% опрошенных высказались против этой идеи.

Мужчины чаще женщин поддержали введение штрафов. Чем старше респонденты и чем выше их доход, тем чаще они одобряли эту инициативу. Среди горожан старше 45 лет доля поддержки составила 43% (против 32% среди опрошенных до 34 лет), а среди тех, кто получает более 100 тысяч рублей в месяц — 42%. Интересно, что за штрафы высказались и 32% респондентов, которые курят сами: «Если бы в своё время мне мать объяснила бы доходчиво, что меня ждёт в зрелости и что курению есть здоровая альтернатива, с вероятностью 90% я бы курить не стал».

30% родителей несовершеннолетних детей также поддерживают введение штрафов за курение. Отцы чаще матерей соглашаются с необходимость внедрения этой меры наказания. Каждый второй родитель (49%) выступает против законопроекта.

Согласно исследованию, 72% родителей мальчиков и 80% родителей девочек 12—16 лет утверждают, что их дети не курят и даже не пробовали этого делать. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, воспитывающий дочь, знают наверняка или подозревают, что их ребёнок курит. Женщины чаще мужчин осведомлены о курении ребёнка.