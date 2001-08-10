Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В церемонии подписания документа приняли участие мэр Сергей Надсадин и ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Соглашение о сотрудничестве позволит наладить совместную работу в сфере образования и научной деятельности. БГТУ им. В. Г. Шухова — опорный вуз, обучающий специалистов для строительной отрасли. Напомним, ранее глава города провел встречу с Сергеем Глаголевым, в ходе которой были обсуждены варианты сотрудничества.
Как отметил Сергей Надсадин, компетенции университета очень актуальны для областного центра. В последние годы Южно-Сахалинск держит стабильно высокую планку по количеству возводимого жилья. Также в муниципалитете ведется строительство и ремонт дорог, дворовых территорий. Большое внимание уделяется качеству проводимых работ и используемых строительных материалов.
- Очень важно, чтобы в этом участвовали высококвалифицированные специалисты. Учитывая, что в нашем регионе нет профильных университетов и обучающих центров с подобным большим опытом, наше взаимодействие с белгородским университетом будет актуальным, – сказал Сергей Надсадин.
Кроме того, глава города подчеркнул, что взаимодействие БГТУ им. Шухова с Сахалинским государственным университетом будет способствовать развитию ряду образовательных направлений.
- Сотрудничество между Южно-Сахалинском и БГТУ позволит иметь квалифицированные кадры, которые здесь будут получать образование, обмениваться опытом, идеями, реализовывать совместные проекты, – добавил Сергей Надсадин.
Также в ходе встречи обсудили перспективы взаимодействия в части организации студенческой практики на территории муниципалитета для студентов БГТУ.
Добавим, представители БГТУ им. Шухова во главе с ректором, доктором экономических наук, профессором Сергеем Глаголевым прибыли в областной центр для участия в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024», который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В Южно-Сахалинске не работают светофоры на трех перекрестках
10:21 Сегодня На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги
11:11 Сегодня На Сахалине ВТБ начал принимать заявки на обновленную "семейную" ипотеку
- 11:17 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание инвестиционного совета
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
09:39 5 Июля Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
14:30 5 Июля Участок улицы Садовой у детского сада "Лучик" в Южно-Сахалинске сегодня заасфальтируют
16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 14:43 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
- 11:05 Вчера В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 11:12 10 Июля Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 9 Июля Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?