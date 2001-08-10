Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В церемонии подписания документа приняли участие мэр Сергей Надсадин и ректор БГТУ им. Шухова Сергей Глаголев, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Соглашение о сотрудничестве позволит наладить совместную работу в сфере образования и научной деятельности. БГТУ им. В. Г. Шухова — опорный вуз, обучающий специалистов для строительной отрасли. Напомним, ранее глава города провел встречу с Сергеем Глаголевым, в ходе которой были обсуждены варианты сотрудничества.

Как отметил Сергей Надсадин, компетенции университета очень актуальны для областного центра. В последние годы Южно-Сахалинск держит стабильно высокую планку по количеству возводимого жилья. Также в муниципалитете ведется строительство и ремонт дорог, дворовых территорий. Большое внимание уделяется качеству проводимых работ и используемых строительных материалов.

- Очень важно, чтобы в этом участвовали высококвалифицированные специалисты. Учитывая, что в нашем регионе нет профильных университетов и обучающих центров с подобным большим опытом, наше взаимодействие с белгородским университетом будет актуальным, – сказал Сергей Надсадин.

Кроме того, глава города подчеркнул, что взаимодействие БГТУ им. Шухова с Сахалинским государственным университетом будет способствовать развитию ряду образовательных направлений.

- Сотрудничество между Южно-Сахалинском и БГТУ позволит иметь квалифицированные кадры, которые здесь будут получать образование, обмениваться опытом, идеями, реализовывать совместные проекты, – добавил Сергей Надсадин.

Также в ходе встречи обсудили перспективы взаимодействия в части организации студенческой практики на территории муниципалитета для студентов БГТУ.

Добавим, представители БГТУ им. Шухова во главе с ректором, доктором экономических наук, профессором Сергеем Глаголевым прибыли в областной центр для участия в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2024», который в эти дни проходит в Южно-Сахалинске.