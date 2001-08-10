В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения на улице Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для движения будет полностью закрыт участок между домами №2 и №11 (в районе городской детской поликлиники). Ограничения будут действовать с 9:00 субботы до 17:00 воскресенья.

В связи с проведением ремонтных работ будет скорректировано движение городских автобусов №28ч, №28пр и №104. Они будут осуществлять объезд участка по улице Пограничной (с ул. Горького правый поворот на ул. Пограничную, с выездом на ул. Комсомольскую, далее по утвержденному маршруту в прямом и обратном направлениях).

Автолюбителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.