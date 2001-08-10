В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения на улице Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Для движения будет полностью закрыт участок между домами №2 и №11 (в районе городской детской поликлиники). Ограничения будут действовать с 9:00 субботы до 17:00 воскресенья.
В связи с проведением ремонтных работ будет скорректировано движение городских автобусов №28ч, №28пр и №104. Они будут осуществлять объезд участка по улице Пограничной (с ул. Горького правый поворот на ул. Пограничную, с выездом на ул. Комсомольскую, далее по утвержденному маршруту в прямом и обратном направлениях).
Автолюбителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В Южно-Сахалинске не работают светофоры на трех перекрестках
10:21 Сегодня На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги
11:11 Сегодня На Сахалине ВТБ начал принимать заявки на обновленную "семейную" ипотеку
- 11:17 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание инвестиционного совета
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
09:39 5 Июля Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
14:30 5 Июля Участок улицы Садовой у детского сада "Лучик" в Южно-Сахалинске сегодня заасфальтируют
16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 14:43 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
- 11:05 Вчера В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 11:12 10 Июля Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 9 Июля Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?