Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2024
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В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта
14:29, | Новости общества Сахалина и Курил

В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта

В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на сетях теплоснабжения на улице Емельянова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для движения будет полностью закрыт участок между домами №2 и №11 (в районе городской детской поликлиники). Ограничения будут действовать с 9:00 субботы до 17:00 воскресенья.

В связи с проведением ремонтных работ будет скорректировано движение городских автобусов №28ч, №28пр и №104. Они будут осуществлять объезд участка по улице Пограничной (с ул. Горького правый поворот на ул. Пограничную, с выездом на ул. Комсомольскую, далее по утвержденному маршруту в прямом и обратном направлениях).

Автолюбителей просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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