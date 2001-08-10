Менее девяти тысяч человек в Сахалинской области занимаются ловом рыбы и ее переработкой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область является одним из ведущих регионов, определяющих стратегию развития российского рыбохозяйственного комплекса, который включает в себя добычу, переработку, воспроизводство рыбных ресурсов и их охрану, рассказали ТИА "Острова" в Сахалинстате.
Доля рыболовства, рыбоводства в валовом региональном продукте (ВРП) области в 2022 году составила 1,5%, переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков - 2,6% .
На территории Сахалинской области, по состоянию на 01 января 2024 года, зарегистрировано 729 предприятий с основными видами экономической деятельности «Рыболовство, рыбоводство» и «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков».
В 2023 году предприятиями области было добыто: 622,3 тыс. тонн рыбы, что на 1,7% больше, чем в 2022 году; 42,6 тыс. тонн ракообразных, моллюсков и прочих беспозвоночных, что на 26,8% больше, чем в 2022 году. Растений водных, животных морских и их продуктов прочих добыто 5,0 тыс. тонн, что на 11,1% больше уровня 2022 года.
Значительные объемы добычи приходятся на организации, занимающиеся рыбной ловлей, зарегистрированные в городском округе «Город Южно-Сахалинск», поэтому 47,6% объема добычи рыбы приходится на предприятия областного центра, далее следуют городские округа: Южно-Курильский - 27,6%, Северо-Курильский – 7,0%, Курильский – 5,3%.
В 2023 году объемы производства рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков, составили 461,5 тыс. тонн. Основной объем производства рыбной продукции составляет рыба мороженая – 74,2%, из нее сельдь мороженая – 11,6%. Выпуск рыбы соленой или в рассоле, сушеной, блюд готовых из ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных составляет небольшую долю в объемах производства рыбы и рыбных продуктов.
Численность работников, занятых на предприятиях и в организациях рыболовства, переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков в 2023 году составила 8,9 тыс. человек. По сравнению с 2022 годом численность работников отрасли снизилась на 4,3%.
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