Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги, рассказали ТИА "Острова" в УО АО "СКК".

Сведения касаются юридических лиц, но должны заинтересовать и физических – среди должников есть управляющие компании, которые из-за взысканных в судебном порядке долгов не смогут в определённом законом порядке и объёме обслуживать «свои» дома. Сумма долга варьируется от 131 тысячи (УК ООО «Мастер Сервис») до более чем 630 тысяч рублей (УК ООО «Аврора»). Задолженности иных юридических лиц серьёзнее и доходят до 1,63 млн. (ООО «Сахагрострой»). С полным списком должников и добросовестных потребителей можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Новости».

Как отмечает генеральный директор «СКК» Максим Беккер, в совокупности сумма долга очень значительная - и сейчас, в межотопительный период, когда активно идут процессы ремонта сетей, оборудования и восстановления благоустройства неуплата этих задолженностей очень остро ощущается предприятием.

Но, добавляет руководитель, всегда приятно отметить, что наряду с должниками есть те, кто вовремя и полностью оплачивает оказанные «СКК» услуги. Среди добросовестных управляющих компаний можно отметить ООО УК «Сахжилсервис», УК ТСЖ «Юсса-Дом» и УК ООО «Жилищно-сервисная компания». Жителям домов этих управляющих компаний наверняка не придётся переживать из-за того, как дом будет подготовлен к зиме – финансовая дисциплинированность позволит УК вовремя провести все необходимые мероприятия.