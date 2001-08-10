На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги, рассказали ТИА "Острова" в УО АО "СКК".
Сведения касаются юридических лиц, но должны заинтересовать и физических – среди должников есть управляющие компании, которые из-за взысканных в судебном порядке долгов не смогут в определённом законом порядке и объёме обслуживать «свои» дома. Сумма долга варьируется от 131 тысячи (УК ООО «Мастер Сервис») до более чем 630 тысяч рублей (УК ООО «Аврора»). Задолженности иных юридических лиц серьёзнее и доходят до 1,63 млн. (ООО «Сахагрострой»). С полным списком должников и добросовестных потребителей можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Новости».
Как отмечает генеральный директор «СКК» Максим Беккер, в совокупности сумма долга очень значительная - и сейчас, в межотопительный период, когда активно идут процессы ремонта сетей, оборудования и восстановления благоустройства неуплата этих задолженностей очень остро ощущается предприятием.
Но, добавляет руководитель, всегда приятно отметить, что наряду с должниками есть те, кто вовремя и полностью оплачивает оказанные «СКК» услуги. Среди добросовестных управляющих компаний можно отметить ООО УК «Сахжилсервис», УК ТСЖ «Юсса-Дом» и УК ООО «Жилищно-сервисная компания». Жителям домов этих управляющих компаний наверняка не придётся переживать из-за того, как дом будет подготовлен к зиме – финансовая дисциплинированность позволит УК вовремя провести все необходимые мероприятия.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:59 Сегодня В Южно-Сахалинске не работают светофоры на трех перекрестках
10:21 Сегодня На Сахалине составили рейтинг компаний-должников за коммунальные услуги
11:11 Сегодня На Сахалине ВТБ начал принимать заявки на обновленную "семейную" ипотеку
- 11:17 Сегодня В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание инвестиционного совета
16:17 5 Июля Строительство объектов на горе Большевик в Южно-Сахалинске приостановлено
09:39 5 Июля Сахалинский бизнесмен-мошенник подарил себе торговый центр за 640 млн рублей
14:30 5 Июля Участок улицы Садовой у детского сада "Лучик" в Южно-Сахалинске сегодня заасфальтируют
16:18 5 Июля Новые муралы в Южно-Сахалинске раскрашивают город
- 03:42 28 Июня Что такое страховые споры
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
- 07:29 27 Июня Фрезерная обработка металла: особенности и функциональные возможности
- 07:39 27 Июня Виды кассовой ленты
Выбор редакции
- 14:43 Сегодня Администрация Южно-Сахалинска и Белгородский госуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве
- 11:05 Вчера В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств
- 11:12 10 Июля Мэр Южно-Сахалинска встретился с ректором Белгородского технологического университета
- 11:09 9 Июля Сахалинцев приглашают окунуться в мир творчества и наследия Антона Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?