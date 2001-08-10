Тихоокеанское
информационное агентство
12 Июля 2024
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В выходные в Южно-Сахалинске скорректируют движение общественного транспорта
08:59, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске не работают светофоры на трех перекрестках

В Южно-Сахалинске не работают светофоры на трех перекрестках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске утром 12 июля не работают светофоры на трёх перекрёстках. Причина - отключение электроэнергии, пишет astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал "Дорожный Южный".

Светофоры потухли на следующих участках:

- ул. Ленина - ул. Сахалинская;

- ул. Сахалинская - ул. Амурская;

- ул. Ленина - ул. Бумажная.

Водителей просят проявлять осторожность.

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