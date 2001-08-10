В Южно-Сахалинске вручили медали лучшим выпускникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония награждения выпускников общеобразовательных организаций города медалями «За особые успехи в учении» I степени прошла в доме культуры «Родина». Поддержать ребят сегодня пришли родители, педагоги и руководители школ, лицеев и гимназий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Открыла мероприятие директор департамента образования Светлана Мирова:

- Дорогие выпускники, поздравляю вас с успешным окончанием учебного года и отличными результатами единого государственного экзамена. Такой результат - не случайность. Это плод вашей упорной работы. Вы поставили перед собой цель и на протяжении всей учебы шли к ней. А рядом с вами все это время были ваши педагоги. Они учили вас чему-то новому и разъясняли трудное. И конечно, рядом с вами всегда была родительская поддержка. Это очень важно. Спасибо вам, дорогие педагоги и родители! А вам, ребята, я желаю, чтобы ваша дальнейшая профессиональная жизнь была такой же успешной, а по окончании учебы вы вернулись на остров и прославляли его своими достижениями!

Медалью «За особые успехи в учении» I степени по итогам учебного года 2023/2024 награжден 101 выпускник, имеющий итоговые оценки успеваемости «отлично» по всем учебным предметам, успешно прошедший государственную итоговую аттестацию.

Кроме того, в этом году 51 выпускник южно-сахалинских школ награжден медалью «За особые успехи в учении» II степени. В их аттестатах по всем учебным предметам итоговые оценки успеваемости «отлично» и не более двух оценок «хорошо».

Медали I и II степеней получили выпускники в 22 общеобразовательных учреждений. Больше всего наград у ребят из Гимназии №1 им. А. Пушкина - 16 и 6, на втором месте Гимназия №2 - 12 и 6, на третьем месте школа №8 - 10 и 6.

Также по итогам учебного года 27 лучшим выпускникам от администрации Южно-Сахалинска и Городской Думы вручили разовые стипендии «За особые успехи в учении». В числе получателей 10 ребят, которые на едином государственном экзамене заработали 100 баллов:

по русскому языку:

Дарья Николаева, школа №6;

Роберт Козинов, школа №13 им. Леонова;

Ли Ю Ми, Лицей №2.

по математике:

Георгий Иванов, Лицей №2;

Илья Климаченко, Лицей №2;

Вадим Петраченко, Лицей №2.

по химии:

Кира Гусева, Лицей №1;

Никита Бодров, Гимназия №3.

по истории:

Никита Братусев, Лицей №1;

Регина Любарская, школа №1.

Разовую стипендию «Лучший выпускник учреждения дополнительного образования» получили 6 выпускников учреждений дополнительного образования.