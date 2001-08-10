Сахалинские школьники и студенты прошли

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Участники научились определять и рассчитывать затраты, прибыль и срок окупаемости своих проектов. Разработали маркетинговый, организационный, производственный и финансовый планы. Составили резюме бизнес-плана и узнали о мерах поддержки для начинающих предпринимателей, рассказали ТИА "Острова" в региональном минэкономразвития.

– В этом году мы сосредоточились на создании проектов с минимальным бюджетом или без него, чтобы дать возможность ребятам воплотить свои идеи. Учли опыт прошлого года, когда более крупные проекты, требующие инвестиций, не всегда вызывали доверие у взрослых, что мешало дальнейшему развитию. Поэтому в этом году изменили подход и предлагали проекты, которые помогают им заработать первые деньги. Использовали нейросети для разработки идеи, аналитики, создания логотипов, следуя за новыми технологиями, – отметил спикер курса Руслан Баликов.

К завершению шестого потока обучающей программы участники подготовили и защитили 12 бизнес-проектов. Идеи самые разные – доставка товаров с международных маркетплейсов, запуск производства суши-бенто, обучение мобильной съёмке, открытие пышечной и клиники нутрициологии. Есть среди них и уже действующие бизнесы.

– Я второй раз прохожу обучение на «Азбуке». В прошлом году занимался одним проектом, а сейчас новое направление – доставка товаров с популярных онлайн-площадок. В компании я занимаю должность директора, остальные участники – агенты, которые работают на меня и у каждого своя ставка, – поделился участник интенсива Максим Чернецкий.

– За последние пять лет сахалинский Фонд развития предпринимательства провел ряд мероприятий для молодёжи в возрасте от 14 до17 лет с целью ознакомить их с основами бизнеса и предпринимательства. Участники таких обучающих программ получают не только теоретические знания, но и практические навыки, которые помогают им реализовывать свои идеи. Таким образом, поддержка со стороны правительства играет важную роль в формировании будущего бизнес-сообщества региона, – рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

По окончании обучения начинающим бизнесменам вручили сертификаты и ценные подарки. Бесплатные образовательные курсы в Сахалинской области проводятся благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент Владимир Путин. Его реализацию лично курирует Губернатор Валерий Лимаренко.

С 2019 года в регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробнее – на mybusiness65.ru или по номеру 8 800 222 0123.