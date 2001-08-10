За первую неделю июля сахалинский сервис

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 по 7 июля специалисты контакт-центра регионального минтранса помогли 13 пассажирам в приобретении билетов на воздушный и морской транспорт, еще 172 заявителям были предложены альтернативные варианты, рассказали ТИА "Острова" в региональном минтрансе.

В работе остаются 92 заявки. На минувшей неделе в «Лист ожидания» поступило большое количество обращений от курильчан. Мы регулярно анализируем потребность в билетах на основе заявок в сервис и при необходимости принимаем решения по увеличению провозной емкости на востребованных маршрутах. На этой неделе мы договорились с АО «Сахпасфлот» об организации дополнительных судозаходов в Малокурильское и рейса по маршруту Корсаков - Малокурильское - Южно-Курильск - Корсаков. Также совместно с авиакомпанией «Аврора» продолжаем прорабатывать вопрос об организации дополнительных авиарейсов на Курильские острова и в обратном направлении, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

В топ-5 популярных направлений, по которым поступают заявки в «Лист ожидания», входят Южно-Сахалинск - Курильск, Курильск - Южно-Сахалинск, Москва - Южно-Сахалинск, Южно-Сахалинск - Москва и Оха - Хабаровск. Всего сервис с начала года принял в работу 3418 заявок, 2008 пассажирам оказали помощь в приобретении билетов.

Напомним, сервис «Лист ожидания» начал работу в 2023 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Специалисты контакт-центра принимают заявки по будням с 08:00 до 22:00, по выходным - с 08:00 до 22:00 (перерыв с 16:00 до 18:00). Телефон сервиса «Лист ожидания»: *0065, добавочный 2, круглосуточный чат-бот.