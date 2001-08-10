Большинство родителей в Южно-Сахалинске не знают паролей от телефонов своих детей-подростков
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Родители учеников младших классов чаще всего знают пароль от смартфонов детей, родители подростков — нет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие респонденты, имеющие детей в возрасте 6—17 лет.
В Южно-Сахалинске большинство родителей и мальчиков (73%), и девочек (75%) в возрасте от 6 до 11 лет знают, какой пароль установлен на смартфоне их ребёнка, а у некоторых защита вообще отключена либо ребенок пользуется кнопочным телефоном. 23% родителей сыновей и 20% родителей дочерей не знают пароль к детскому устройству.
Чем старше становится ребёнок, тем чаще родители утверждают, что не знают пароль от его гаджета. Так, не знают пароль 56% родителей сыновей и 52% родителей дочерей 12—14 лет. А если чадо старше 15 лет, этот показатель достигает 75% и 82% соответственно.
Интересно, что дочерей контролируют чуть чаще в возрасте 6—11 лет, а сыновей — в подростковом возрасте.
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