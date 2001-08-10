Сахалинские дети почитали в компании с пушистым другом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Чтение в компании с пушистым другом» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 июля. Мероприятие состоялось в рамках литературного клуба «Между строк» совместно с активистами «Движение первых». Участниками стали воспитанники реабилитационного центра «Преодоление» с нарушением зрения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

В ходе встречи активисты читали по ролям сказку А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Для взаимодействия с детьми была привлечена специально обученная собака из Центра кинологической службы УМВД России по Сахалинской области. Дети гладили и играли с пушистым другом, в то время, как волонтеры исполняли на гитаре летние мелодии, создавая атмосферу праздника.

Следующее заседание книжного клуба «Между строк» запланировано на 25 июля. Участников ждет акция «Подари книге вторую жизнь». Активисты и специалисты Центра по работе с молодежью СахОУНБ будут ремонтировать поврежденные книги.