Сахалинские дети почитали в компании с пушистым другом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Акция «Чтение в компании с пушистым другом» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 10 июля. Мероприятие состоялось в рамках литературного клуба «Между строк» совместно с активистами «Движение первых». Участниками стали воспитанники реабилитационного центра «Преодоление» с нарушением зрения, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
В ходе встречи активисты читали по ролям сказку А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Для взаимодействия с детьми была привлечена специально обученная собака из Центра кинологической службы УМВД России по Сахалинской области. Дети гладили и играли с пушистым другом, в то время, как волонтеры исполняли на гитаре летние мелодии, создавая атмосферу праздника.
Следующее заседание книжного клуба «Между строк» запланировано на 25 июля. Участников ждет акция «Подари книге вторую жизнь». Активисты и специалисты Центра по работе с молодежью СахОУНБ будут ремонтировать поврежденные книги.
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