Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках рабочей поездки в Сахалинскую область заместитель зредседателя зравительства – полномочный представитель зрезидента РФ в ДФО Юрий Трутнев посетил спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Южно-Сахалинске и ознакомился с перспективными проектами по его развитию.

«Сахалин по местоположению и по количеству возможных к освоению склонов вполне может конкурировать с Красной Поляной в Сочи. Но для того, чтобы он действительно конкурировал, надо двигаться быстрее. И если где-то начинают растягиваться сроки, это будет мешать реализации всего проекта. Поэтому мы постараемся весь этот процесс дисциплинировать, и все-таки привести к тем срокам, которые изначально были. Нельзя задерживаться. Мы хотим, чтобы здесь был замечательный курорт, на который приезжали люди со всей страны», – сказал Юрий Трутнев.

Туристический комплекс "Горный воздух" – единственный в стране горнолыжный курорт, расположенный в городской черте. Здесь создана одноименная территории опережающего социально-экономического развития, ядром которой и является спортивно-туристический комплекс, расположенный на горах Большевик (601 м над уровнем моря) и Красная (779 м над уровнем моря).

Сегодня здесь функционирует 25 трасс, в том числе две зоны фрирайда общей протяженностью более 38 км. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Подъем посетителей обеспечивают 5 канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. Комплекс посещают 280 тысяч человек в год.

К 2030 протяженность трасс планируется увеличить до 85 км, а число канатных дорог – до 9. Ожидается, что число посетителей вырастет до 630 тысяч человек в год.

«Продолжаются работы по превращению «Горного воздуха» в круглогодичный курорт. В ближайшие годы здесь будут построены гостиничные комплексы со SPA-пространствами различного уровня комфорта, что позволит увеличить номерной фонд вблизи горнолыжного комплекса более чем на тысячу номеров. Для сравнения: сегодня весь категорированный номерной фонд Южно-Сахалинска составляет 2100 номеров», – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

Отметим, что в ближайшее время на склонах возведут дополнительные защитные сооружения, чтобы обеспечить устойчивость грунта и безопасность строительных работ.

Сегодня на горе реализуются инвестиционные проекты по возведению двух отелей 5* и пяти – 4*. Совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» и одним из ключевых партнеров – ООО «Мантера-Групп» – к 2027 году планируется построить канатную дорогу гора Красная – Юг и не менее 10 км горнолыжных трасс с инженерной защитой. К 2029 году в планах – две канатные дороги и 20 км трас на горе Острой.

Благодаря реализации этих проектов будет создано более 2 тысяч рабочих мест и получено 23,5 млрд рублей налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Запланированный объем инвестиций – 30,6 млрд рублей, из них свыше 26 млрд – внебюджетных средств.

«Мы посмотрели четыре проекта строящихся гостиниц. Раньше все говорили, что «Горный воздух» привлекателен для инвестиций. Сегодня люди уже не говорят, а вкладывают деньги, голосуют своими средствами. Но что меня беспокоит – строительство подъемников, склонов, ресторанов, гостиниц на курорте – это связанный процесс. Нельзя отдельно построить гостиницы, а то через два года они разорятся, потому что люди не приедут – нет склонов», – отметил Юрий Трутнев.

Один из проектов – строительство гостиничного комплекса 4* «Хилл топ» – реализуется инвесторами из Республики Корея.

«Мы открыты для сотрудничества со всеми странами мира. Это правительства некоторых стран считают, что надо зубы показывать. Но это не наши проблемы. Всех, кто готов работать и вкладывать на территории России, мы будем помогать и поддерживать их проекты», – подчеркнул Юрий Трутнев.