Марат Хуснуллин: В филиале Российского этнографического музея в Южно-Сахалинске завершились монолитные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске строители завершили монолитные работы в строящемся филиале Российского этнографического музея, общая площадь которого составит более 3,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Новый музейный комплекс возводится в рамках комплексной государственной программы «Строительство», куратором которой выступает Минстрой России.

«Монолитные работы четырех надземных и одного подземного этажей филиала Российского этнографического музея завершены на 100%. Сейчас строители приступают к устройству фасадов, внутренних перегородок и крыши. Работы идут по графику. Строительство объекта контролирует Единый заказчик», - рассказал вице-премьер.

В экспозиции музея будут представлены материалы, раскрывающие роль России в сохранении культуры и языков коренных малочисленных народов, а также уникальные артефакты, обнаруженные в разное время на Сахалине и близлежащих островах, отражающие традиции и быт населения региона конца IX-начала XX веков.

«В здании комплекса разместятся экспозиционные площадки, лекторий, мультимедийный кинотеатр, зоны фудкорта, сувенирный магазин, а также общественные и административные помещения. В разработанных проектных решениях специалистами также обеспечены условия беспрепятственного перемещения по территории музейного комплекса маломобильных групп населения», – отметил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Современный комплекс станет многофункциональным центром хранения, реставрации и оцифровки музейных коллекций и экспонатов. Также там планируется создать условия для хранения и оцифровки памятников этнокультурного наследия. Для посетителей музея будут организованы общественные пространства для проведения творческих, просветительских и публичных мероприятий.

Завершить строительство нового филиала Российского этнографического музея планируется в 2025 году.