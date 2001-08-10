Заслуженных работников рыбной отрасли на Сахалине и Курилах поздравили с профессиональным праздником

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном центре народного творчества состоялось торжественное мероприятие в честь Дня рыбака. Заслуженных работников отрасли и ветеранов труда поздравили с профессиональным праздником, а также вручили почетные грамоты, благодарственные письма и другие памятные награды, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники рыбопромышленного комплекса, портовики, сотрудники рыбоохраны, представители отраслевой науки и рыбаки-любители. Мы придаем добыче водных биоресурсов большое значение: в отрасли заняты тысячи людей, власти региона активно поддерживают промышленность и способствуют обновлению и развитию производств. Благодаря этому рыбопромышленный комплекс Сахалинской области входит в тройку лидеров на Дальнем Востоке, а нашу продукцию поставляют во все регионы страны, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Почетные грамоты регионального правительства и Благодарности Губернатора Сахалинской области получили представители рыбохозяйственных организаций группы компаний «Гидрострой», ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат», ООО Рыбокомбинат «Островной», Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства, Сахалинского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («СахНИРО»).

Отметим, за последние 5 лет добыча рыбы в регионе выросла на 15,3%. В прошлом году предприятия рыбохозяйственного комплекса добыли свыше 770 тысяч тонн водных биоресурсов, объем выпущенной продукции составил около 500 тысяч тонн. На сегодняшний день Сахалинская область является лидером ДФО по воспроизводству тихоокеанских лососей – в 2023 году выпущено 1,446 млрд молоди лососевых. Всего в области действуют 78 аквакультурных предприятий, занимающихся воспроизводством тихоокеанских лососей.

Кроме того, в период с 2019 по 2023 годы построено 14 лососевых рыборазводных заводов, 5 рыбоперерабатывающих заводов по глубокой переработке рыбной продукции, приобретены и построены 8 крупно и среднетоннажных рыбопромысловых судов.

В перспективе ближайших лет в Сахалинской области планируется строительство 4 рыбоперерабатывающих заводов, 10 лососевых рыборазводных заводов, 8 рыбопромысловых судов. Также в этом году в рамках проекта «Доступная рыба», ранее инициированного губернатором Валерием Лимаренко, запланировано обеспечить население свежей рыбой по ценам ниже рыночных в объеме 1,5 тысячи тонн.