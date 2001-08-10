На Сахалине откроется Первый оперный фестиваль "Перепись населения"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События создал первый оперный фестиваль «Перепись населения» на Сахалине.
15 июля 2024 года, в годовщину памяти Антона Чехова, на площадке ГБУК СОЦНТ пройдёт торжественное открытие Первого оперного фестиваля «Перепись населения». Гостей и жителей Южно-Сахалинска ждёт серия концертов академической музыки, презентация проектов оперных постановок, результаты которого представят широкой аудитории в необычном формате – Ярмарке оперных постановок. Вход на события фестиваля свободный, для прохода нужно заполнить небольшую анкету.
«Вдвойне приятно, что выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События не только выиграл грант, но и реализует его на Сахалине. Проект «Перепись населения» – это что-то новое для жителей и гостей региона. Хочется пожелать Владиславу успехов. Надеюсь, что фестиваль получит продолжение», – сказала директор форума Анастасия Кожепенько.
Автор и организатор фестиваля Владислав Крылов родился в Москве, получил образование культуролога и куратора музыкальных проектов. Молодой человек работает как независимый продюсер и куратор музыкальных и оперных проектов. Владислав получил грант на 970 тысяч рублей от Росмолодёжи и решил реализовать проект именно на Сахалине.
«Идея пришла мне в голову, когда я случайно взял не ту книжку Чехова с полки и уже в метро обнаружил, что это не рассказы, а письма. Я с неохотой начал читать письма, но именно эти письма захватили меня настолько, что я прочитал два тома не отрываясь. Чехов, конечно, мастерски пишет, и его письма так же великолепны, как и рассказы. Том, который случайно был взят с полки – это его письма из поездки на Сахалин. Когда я ехал на "ОстроVа", то уже был готов к защите гранта по оперному фестивалю. Тем более такого в Южно-Сахалинске ещё никто не делал, и я понимаю, что в регионах таких проектов не хватает, а подобный фестиваль в Москве просто потеряется в плотной музыкальной повестке. Диплом по специализации куратора музыкальных проектов позволил разработать проект таким образом, чтобы он выглядел хорошо на бумаге и при реализации. Я придумал формат и наполнение таким образом, чтобы это был именно оперный фестиваль, а контент для фестиваля создавался в рамках конкурса оперных постановок молодёжными командами. Они создают новые оперы и балеты по литературным произведениям Антона Чехова и уже в этом году представят их на фестивале 15 июля», – рассказывает Владислав Крылов.
В музыкальных СМИ и социальных сетях был объявлен Всероссийский конкурс, в котором командам предложили создать музыкальные работы по произведениям Антона Чехова. Заявки на участие в конкурсе подали более 50 человек, однако, организаторам пришлось отобрать лучших и 25 человек в составе 8 команд дошли до финала. Он состоится в рамках фестивальных мероприятий. Заявки подали из Санкт-Петербурга, Москвы, Подольска, Воронежа и Хабаровска. В рамках конкурса создаются новые партитуры на такие произведения Чехова, как: «Три сестры», «О вреде табака», «Рассказ Егора» (фрагмент книги «Остров Сахалин») «Ванька», «Мальчики», «Чёрный монах», «Дуэль», «Пари», «Дама с собачкой».
«И, хотя, в этом году мы не успеем уже поставить оперы и балеты участников конкурса, но всему своё время и это у нас в планах сделать на следующий год», – рассказывает специалист по связям с общественностью фестиваля «Перепись населения» Мария Митина. В рамках фестиваля прозвучат камерные сочинения Рахманинова, Моцарта, Баха, Рамо, Грига, Шумана, которые отражают эпоху Антона Павловича Чехова. Зрители услышат интерпретации произведений Чехова в виде концертных исполнений, придуманных и подготовленных специально для этого события. Закроет фестиваль видеопоказ балета Родиона Щедрина «Дама с собачкой» в исполнении камерного ансамбля из Москвы «im Spiegel» и дирижёра Фёдора Безносикова».
Фестиваль откроется в Сахалинском областном центре народного творчества 15 июля в 12:00. Программа будет опубликована на сайте фестиваля и в социальных сетях: Телеграм ВКонтакте Проект получил грант Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Организационную поддержку оказывает Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Сахалинской области.
Напомним, в этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт с 5 по 11 августа. Участники смогут представить экспертам от Росмолодёжь.Гранты свои проекты. Защита состоится в первые дни мероприятия. Сумма сертификата может дойти до 1 миллиона рублей. Организаторы форума – правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).
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