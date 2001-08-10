На Сахалине откроется Первый оперный фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События создал первый оперный фестиваль «Перепись населения» на Сахалине.

15 июля 2024 года, в годовщину памяти Антона Чехова, на площадке ГБУК СОЦНТ пройдёт торжественное открытие Первого оперного фестиваля «Перепись населения». Гостей и жителей Южно-Сахалинска ждёт серия концертов академической музыки, презентация проектов оперных постановок, результаты которого представят широкой аудитории в необычном формате – Ярмарке оперных постановок. Вход на события фестиваля свободный, для прохода нужно заполнить небольшую анкету.

«Вдвойне приятно, что выпускник Всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.События не только выиграл грант, но и реализует его на Сахалине. Проект «Перепись населения» – это что-то новое для жителей и гостей региона. Хочется пожелать Владиславу успехов. Надеюсь, что фестиваль получит продолжение», – сказала директор форума Анастасия Кожепенько.

Автор и организатор фестиваля Владислав Крылов родился в Москве, получил образование культуролога и куратора музыкальных проектов. Молодой человек работает как независимый продюсер и куратор музыкальных и оперных проектов. Владислав получил грант на 970 тысяч рублей от Росмолодёжи и решил реализовать проект именно на Сахалине.

«Идея пришла мне в голову, когда я случайно взял не ту книжку Чехова с полки и уже в метро обнаружил, что это не рассказы, а письма. Я с неохотой начал читать письма, но именно эти письма захватили меня настолько, что я прочитал два тома не отрываясь. Чехов, конечно, мастерски пишет, и его письма так же великолепны, как и рассказы. Том, который случайно был взят с полки – это его письма из поездки на Сахалин. Когда я ехал на "ОстроVа", то уже был готов к защите гранта по оперному фестивалю. Тем более такого в Южно-Сахалинске ещё никто не делал, и я понимаю, что в регионах таких проектов не хватает, а подобный фестиваль в Москве просто потеряется в плотной музыкальной повестке. Диплом по специализации куратора музыкальных проектов позволил разработать проект таким образом, чтобы он выглядел хорошо на бумаге и при реализации. Я придумал формат и наполнение таким образом, чтобы это был именно оперный фестиваль, а контент для фестиваля создавался в рамках конкурса оперных постановок молодёжными командами. Они создают новые оперы и балеты по литературным произведениям Антона Чехова и уже в этом году представят их на фестивале 15 июля», – рассказывает Владислав Крылов.

В музыкальных СМИ и социальных сетях был объявлен Всероссийский конкурс, в котором командам предложили создать музыкальные работы по произведениям Антона Чехова. Заявки на участие в конкурсе подали более 50 человек, однако, организаторам пришлось отобрать лучших и 25 человек в составе 8 команд дошли до финала. Он состоится в рамках фестивальных мероприятий. Заявки подали из Санкт-Петербурга, Москвы, Подольска, Воронежа и Хабаровска. В рамках конкурса создаются новые партитуры на такие произведения Чехова, как: «Три сестры», «О вреде табака», «Рассказ Егора» (фрагмент книги «Остров Сахалин») «Ванька», «Мальчики», «Чёрный монах», «Дуэль», «Пари», «Дама с собачкой».

«И, хотя, в этом году мы не успеем уже поставить оперы и балеты участников конкурса, но всему своё время и это у нас в планах сделать на следующий год», – рассказывает специалист по связям с общественностью фестиваля «Перепись населения» Мария Митина. В рамках фестиваля прозвучат камерные сочинения Рахманинова, Моцарта, Баха, Рамо, Грига, Шумана, которые отражают эпоху Антона Павловича Чехова. Зрители услышат интерпретации произведений Чехова в виде концертных исполнений, придуманных и подготовленных специально для этого события. Закроет фестиваль видеопоказ балета Родиона Щедрина «Дама с собачкой» в исполнении камерного ансамбля из Москвы «im Spiegel» и дирижёра Фёдора Безносикова».

Фестиваль откроется в Сахалинском областном центре народного творчества 15 июля в 12:00. Программа будет опубликована на сайте фестиваля и в социальных сетях: Телеграм ВКонтакте Проект получил грант Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Организационную поддержку оказывает Региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры» Сахалинской области.

Напомним, в этом году Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» пройдёт с 5 по 11 августа. Участники смогут представить экспертам от Росмолодёжь.Гранты свои проекты. Защита состоится в первые дни мероприятия. Сумма сертификата может дойти до 1 миллиона рублей. Организаторы форума – правительство Сахалинской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь).