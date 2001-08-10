В Южно-Сахалинске ведется уборка мусора с улиц и общественных пространств

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня выполняется восстановление асфальтового покрытия проезжей части пер. Озерного на участке от ул. Детской до ул. Фабричной. Также дорожные службы приступят к подготовительным работам к асфальтированию по ул.1905 года на участке от ул. Лермонтова до моста через реку Владимировку. На ул. Железнодорожной в районе пер. Солнечного проведут замену бордюра. Кроме того, ремонтные работы тротуара на Коммунистическом проспекте выполнят в районе ул. Вокзальной.

В скверах, на улицах муниципалитета и общественных пространствах ведется уборка мусора и подметание пешеходных дорожек от пыли. Выполняется комплексная уборка памятников и малых архитектурных форм. Организованы работы по замене брусчатки, текущему ремонту элементов благоустройства и др.

Уход за зелеными зонами сегодня запланирован по ул. Пограничной, Больничной, Комсомольской, Есенина, Емельянова. Стрижка живой изгороди и формовочная обрезка ведется скверах Пограничников, Энергетиков, А.С. Пушкина и аллее Строителей.

Также городские службы на регулярной основе ухаживают за декоративными растениями и газонами. На всей территории областного центра осуществляется высадка цветов. Сегодня покос травы выполняется в ряде скверов по ул. Сахалинской, а также в районе мемориала Славы.