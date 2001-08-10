Сегодня в Южно-Сахалинске высадят более 4700 цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия по пер. Солнечному от ул. Западной до ул. Железнодорожной;
- подготовка к восстановлению асфальтобетонного покрытия по ул. 1905 года от ул. Лермонтова до моста;
- проведение работ по отсыпке обочин по пр. Мира на участке от ул. Украинской до ул. Лесной;
- выполнение работ по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия по ул. Шлакоблочной;
- асфальтирование тротуара по ул. Карла Маркса на участке от ул. Чехова до дома №16 по северной стороне (с перекрытием участка).
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка малых архитектурных форм, памятников и др. Работы по окосу травы проводятся на Компроспекте и площади Ленина. Также в Южно-Сахалинске продолжается высадка цветов — сегодня работы ведутся в скверах Анкудинова, Андрея Первозванного, Асахикава. На общественных территориях города к посадкам цветов подготавливают вазоны. Всего сегодня планируется высадить более 4700 цветов бальзаминов, бегонии, сальвии блестящей и мучнистой, рудбекии, петуний, колеусов, циннии черри, газании.
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