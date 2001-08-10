Тихоокеанское
информационное агентство
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17:31, | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайске приступили к высадке первой партии цветов

В Поронайске приступили к высадке первой партии цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Поронайск доставили первую партию цветов. С раннего утра по площади разносят коробки с рассадой. Работники МУП «ПКК-1» производят посадку в центре города – цветы украсят вазоны на площади и клумбы в скверах. Часть рассады передадут в территориальные отделы и участникам конкурса «Лучший двор».
 
Всего сегодня будет высажено 5 тысяч цветов. Город украсят бегонии, пеларгонии и бархатцы. На следующей неделе ожидается вторая поставка цветов. Ждем и надеемся на благоприятные погодные условия!

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