В Поронайске приступили к высадке первой партии цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в Поронайск доставили первую партию цветов. С раннего утра по площади разносят коробки с рассадой. Работники МУП «ПКК-1» производят посадку в центре города – цветы украсят вазоны на площади и клумбы в скверах. Часть рассады передадут в территориальные отделы и участникам конкурса «Лучший двор».

Всего сегодня будет высажено 5 тысяч цветов. Город украсят бегонии, пеларгонии и бархатцы. На следующей неделе ожидается вторая поставка цветов. Ждем и надеемся на благоприятные погодные условия!