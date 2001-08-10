В Южно-Сахалинске продолжают обновлять дорожное покрытие и высаживать цветы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 27 июня, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети на участке пр. Мира от ул. Украинской до ул. Лесной, а также на ул. Западной от пр. Победы до ул. Деповской дорожные службы выполняют подготовку к восстановлению асфальтобетонного покрытия, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На ул. Чехова от перекрестка с ул. Карла Маркса до ул. Буюклы завершаются работы по восстановлению тротуара. Также работы по подготовке к асфальтированию (фрезерование) сегодня запланированы по ул. Буюклы и на ул. Садовой на участке от ул. Детской до ул. Фабричной.

Ежедневно в областном центре выполняются различные виды работ по приведению в порядок территорий городского округа: уборка мусора, подметание дорожек, протирка скамеек и других малых архитектурных форм. Ведутся работы по формовке кустарников в скверах Асахикава, Авиаторов, а также осуществляются мероприятия по уходу за газонами. Кроме того, на территории Южно-Сахалинске продолжается высадка цветов в клумбы и вазоны.