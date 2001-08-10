В Южро-Сахалинске прошел мастер-класс Лопух-фест

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре в рамках знакомства с культурой и традициями использования дикорастущих растений состоялся праздник «Лопух-фест», который продолжил цикл мероприятий проекта «Остров семейных сокровищ», посвященных Году семьи, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Организаторами мероприятия выступили культурно-туристический центр, общественная организация «Сахалинские корейцы» и городской дом культуры «Родина» при поддержке департамента культуры и туризма администрации Южно-Сахалинска.

Праздник состоялся 8 июня под открытым небом - в сквере «Ариран» на территории Корейского культурного центра. Узнать секреты приготовления белокопытника «по-сахалински» собрались более 300 горожан разных возрастов. На мастер-классе гостям рассказали о тонкостях сбора лопуха, как заготовить его на длительное время, а участники мастер-класса прошли полный путь от начала приготовления до готового корейского угощения на своих столах.

Как рассказал директор культурно-туристического центра Андрей Сухонос, организаторы праздничных мероприятий продолжают делать акцент на семейном отдыхе, в том числе, при сборе дикоросов. Для проведения массового кулинарного мастер-класса предварительно было собрано и подготовлено более 100 литров лопуха.

Гостей поприветствовал вице-мэр Южно-Сахалинска Дмитрий Хайбриев, отметив, что этот веселый летний праздник олицетворяет преемственность поколений, семейные ценности и сохранение традиций.

Праздник «Лопух-фест» стал заключительным мероприятием цикла «Остров семейных сокровищ». Напомним, на предыдущих событиях жители и гости города приняли участие в бесплатных мастер-классах с дегустацией таких дикоросов, как калужница и папоротник.

Участники праздника смогли увидеть выступления ансамбля ударных инструментов «Ханыль», группы тхэквондо «Торнадо», принять участие в розыгрыше призов от туристско-информационного центра, выставке икебаны и приобрести сахалинские сувениры с тематикой дикорастущих растений острова.

Цикл мероприятий «Остров семейных сокровищ» будет продолжаться весь год.