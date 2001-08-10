Более 3000 южносахалинцев перевели свои автомобили на газ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во время прямых линий и встреч с населением южносахалинцы часто поднимают вопросы экологической обстановки. Это одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Одним из эффективных способов снижения вредных выбросов в атмосферу является перевод автотранспорта на газ.
Как рассказали в отделе газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска, каждый год в областном центре становится все больше автомобилистов, которые предпочли экологичный вид топлива. С начала действия программы по газификации, с 2018 года было переведено на газ более 3000 частных автомобилей.
Муниципалитет также активно поддерживает внедрение экологичного транспорта: на газ переводится коммунальная техника, при содействии Правительства Сахалинской области для городского автопарка закупаются автобусы на газомоторном топливе, расширяется сеть специализированных заправок.
- Благодаря использованию газомоторного топлива происходит сокращение парниковых газов от автомобилей, что благоприятно сказывается на экологии. Помимо климатического эффекта владельцы автомобилей получают льготную ставку по транспортному налогу - он становится меньше на 50%. Кроме того, в рамках трехстороннего соглашения переоборудовать автомобиль можно бесплатно, - отметила ведущий советник отдела газификации и энергоэффективности департамента городского хозяйства администрации Южно-Сахалинска Елена Кратенок.
Уточним, что в Южно-Сахалинске действует программа по компенсации расходов за перевод транспортных средств на газомоторное топливо. Возместить возможно 100% от понесенных затрат, но не более 150 тысяч рублей. Существует также способ избежать собственных трат, заключив трехстороннее соглашение, в этом случае оплату услуг осуществляет муниципалитет напрямую станции обслуживания.
- Владельцу только необходимо пригнать автомобиль, никаких дополнительных действий не требуется. Работы по переоборудованию занимают один-два рабочих дня, все зависит от сложности транспорта. Обычно мы возвращаем готовое авто на следующий день, - рассказал коммерческий директор ООО «ЭкоГазСервис» Андрей Быков. - С 2020 года только через наш сервис прошло порядка 1000 автомобилей - это и легковушки, и грузовики. Установить систему для газомоторного топлива можно на транспорт любого класса, как на дизельные, так и на бензиновые двигатели. Причем, сделать это можно по программам субсидирования, не вкладывая свои средства.
Помимо экологичности перевод автомобиля на газ дает и существенную экономию. По словам экспертов, затраты на топливо сокращаются в 2,5 раза. Андрей Быков делится собственным примером: заправки метаном на 450 рублей хватает чтобы проехать порядка 170 км, тогда как затраты на бензин на это же расстояние составили бы несколько тысяч рублей.
Кроме экономии и экологического аспекта, перевод на газ, вопреки ошибочному мнению обывателей - еще более безопасен, чем другие виды топлива. Классификатор горючих веществ, которым пользуется МЧС России, относит метан к самому безопасному, четвертому классу, он безопаснее бензина. Как отмечают в автосервисе, на случай ДТП или иных повреждений, система для газомоторного топлива имеет несколько степеней защиты. При любом нарушении или утечке срабатывает один из клапанов и газ перестает поступать в систему. Сами баллоны выполнены из особо прочных материалов, при ударе во время ДТП не повреждаются, и даже служат дополнительной защитой от деформации кузова.
Напомним, газификация Южно-Сахалинска и перевод автомобилей на экологичное топливо находится на контроле мэра Сергея Надсадина, регионального координатора проекта партии «Единая Россия» «Зеленая экономика». Работы осуществляются при поддержке областного правительства и губернатора Валерия Лимаренко.
Получить консультацию по переводу транспортного средства на газомоторное топливо можно в департаменте городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А, а также по телефону 300-584 (доб. 8). Перечень организаций, предоставляющих услуги по переводу транспорта на газ и требования для получения компенсации, размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
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