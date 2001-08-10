В центре Южно-Сахалинска появится современный гостиничный комплекс
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске появится многофункциональный гостиничный комплекс. Его обустроят в зданиях бывшего отеля Pacific Plaza на проспекте Мира. Объекты получат современный облик, новые пространства для отдыха и развлечений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко. О создании новой общественно-деловой территории «Легенда» рассказал менеджер проекта ООО «Отели Сахалина» Никита Коломыцев.
– Pacific Plaza был физически и морально устаревшим отелем с огромным потенциалом, недостроенным корпусом. Номерной фонд составлял всего 108 номеров. Благодаря реконструкции там появится четырехзвездочная гостиница на 140 номеров, – отметил Никита Коломыцев.
На площадях бывшего отеля Pacific Plaza обустроят три ресторана, конференс-пространство, бани и спа, фитнесс пространство и коммерческие площади.
В здании, которое долгие годы пустовало, появится многофункциональный комплекс. Там предусмотрят 36 апартаментов с гостиничным сервисом, фудкорт, ресторан на 130 мест, офисные помещения и торговые площади.
– Туризм – это динамично развивающаяся отрасль экономики островного региона. Поэтому, безусловно, у островного правительства есть интерес в появлении новых объектов. Ведь, по сути, от увеличения турпотока выигрывает наш малый бизнес – кафе, рестораны, гиды и турфирмы. С увеличением количества туристов растет и уровень обслуживания в регионе, появляются новые кафе, рестораны, гастропространства. Выигрывают напрямую от этого, конечно, и наши жители,– подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Общий объем инвестиций в проект – 3,86 миллиарда рублей. Работы начнутся уже в следующем месяце. Реконструкция зданий завершится в 2025 году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:36 16 Мая Со скалы на Быковских порогах на Сахалине упала 17-летняя девушка
11:59 15 Мая На Сахалине из окна выпал годовалый ребенок
14:31 17 Мая С 20 мая по 2 июня жители Сахалинской области смогут без комиссии обменять металлические деньги на банкноты
09:05 15 Мая Южно-сахалинским школьникам на "Уроке цифры" рассказали о технологиях интернет-торговли
09:09 25 Апреля Потери воды на сетях Южно-Сахалинска снизились в три раза
16:38 26 Апреля На площади Славы в Южно-Сахалинске сегодня высадили первые декоративные цветы
14:36 27 Апреля Новая технология ямочного ремонта внедряется в Южно-Сахалинске
15:45 7 Мая Опубликована программа празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске
Выбор редакции
- 14:58 Вчера 28 сахалинцев поборются за медали на VIII Международных играх "Дети Азии"
- 14:29 Вчера Более 70 активных южносахалинцев старшего возраста регулярно занимаются бальными танцами
- 14:49 20 Мая В Южно-Сахалинске создано 12 площадок для торговли садоводов и рыбаков
- 11:07 17 Мая Ученики ДТ "Кванториум" при гимназии №3 Южно-Сахалинска выпустили молодь лососевых в бассейны рыбозавода
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?