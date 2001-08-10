В центре Южно-Сахалинска появится современный гостиничный комплекс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске появится многофункциональный гостиничный комплекс. Его обустроят в зданиях бывшего отеля Pacific Plaza на проспекте Мира. Объекты получат современный облик, новые пространства для отдыха и развлечений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Об этом стало известно на заседании инвестиционного совета при правительстве Сахалинской области под председательством губернатора Валерия Лимаренко. О создании новой общественно-деловой территории «Легенда» рассказал менеджер проекта ООО «Отели Сахалина» Никита Коломыцев.

– Pacific Plaza был физически и морально устаревшим отелем с огромным потенциалом, недостроенным корпусом. Номерной фонд составлял всего 108 номеров. Благодаря реконструкции там появится четырехзвездочная гостиница на 140 номеров, – отметил Никита Коломыцев.

На площадях бывшего отеля Pacific Plaza обустроят три ресторана, конференс-пространство, бани и спа, фитнесс пространство и коммерческие площади.

В здании, которое долгие годы пустовало, появится многофункциональный комплекс. Там предусмотрят 36 апартаментов с гостиничным сервисом, фудкорт, ресторан на 130 мест, офисные помещения и торговые площади.

– Туризм – это динамично развивающаяся отрасль экономики островного региона. Поэтому, безусловно, у островного правительства есть интерес в появлении новых объектов. Ведь, по сути, от увеличения турпотока выигрывает наш малый бизнес – кафе, рестораны, гиды и турфирмы. С увеличением количества туристов растет и уровень обслуживания в регионе, появляются новые кафе, рестораны, гастропространства. Выигрывают напрямую от этого, конечно, и наши жители,– подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Общий объем инвестиций в проект – 3,86 миллиарда рублей. Работы начнутся уже в следующем месяце. Реконструкция зданий завершится в 2025 году.