В Южно-Сахалинске начался сезон летнего содержания городских территорий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С наступлением теплой погоды городские службы перешли на летний режим содержания зеленых насаждений. В скверах, на улицах города и общественных территориях начались работы по уходу за газонами, клумбами и деревьями, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня один из городских подрядчиков - МБУ «Зеленый город» ведет покос травы на одной из центральных улиц областного центра. Привычный шум городской среды на Коммунистическом проспекте нарушили газонокосилки, триммеры, воздуховки - у городских озеленителей начался летний сезон.

- Это сезонные работы, сейчас мы проводим покос газонной части на Коммунистическом проспекте. Ранее мы привели в порядок зеленую часть на пр. Победы. Работы ведутся комплексно - это покос, уборка травы и ее вывозка, чтобы газон сразу имел красивый и ухоженный вид, - рассказал директор МБУ «Зеленый город» Алексей Фалей. - В летний период мы проводим скашивание несколько раз, в зависимости от роста травы. Работы по содержанию зеленых насаждений мы также ведем по мере необходимости.

Работы проводятся на всех газонах, даже там, где трава пока взошла частично или не имеет значительную высоту, чтобы синхронизировать ее рост в летний период и обеспечить эстетический вид зеленых зон. Также одновременно с первым покосом городские службы проводят досев травы.

В рамках летнего содержания городских территорий особое внимание уделяется также малым архитектурным формам. Скамейки, урны, ограждения и другие элементы городского благоустройства моют, красят, проводят мелкий ремонт.

- Важно, чтобы благоустройство проводилось комплексно - это высадка цветов, установка лавочек, озеленение, содержание газонов. Я, как общественник, отмечаю, что администрация города ведет в этом направлении планомерную работу, чтобы областной центр становился еще уютнее и комфортнее, - отмечает член общественного совета Южно-Сахалинска Анастасия Шавдина.

Администрация Южно-Сахалинска призывает горожан бережно относиться к зеленым насаждениям, не вытаптывать газоны, не рвать цветы, чтобы как можно дольше сохранить красоту и уют родного города.