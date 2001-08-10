В Ново-Александровске появится новый сквер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Такую возможность жители планировочного района получили благодаря активному участию в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Победителем стала идея благоустройства зоны отдыха «Тимирязевское» в Ново-Александровске, набравшая 4476 голосов поддержки. Всего в голосовании приняло участие более 18700 горожан, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Областной центр участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года, но в этом году на голосование было предложено максимальное количество - 8 объектов. В итоге победителем голосования стала зона отдыха «Тимирязевское» в Ново-Александровске, набравшая большинство голосов. В ближайшее время мы проведем опросы жителей, их данные лягут в основу технического задания для проектирования и разработки технической документации проекта благоустройства, - рассказал начальник отдела по реализации муниципальных программ Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Алексей Волков.

Проектом предлагается благоустройство прибрежной зоны реки Красносельской в районе пересечения улицы 30 лет Победы и переулка Горького. Основная задача – создание тихого живописного места отдыха. Благоустройство территории включает организацию пешеходных троп, использование природных материалов, формирование основных видовых маршрутов вдоль реки с установкой скамеек, строительство беседки, смотровой террасы и площадки для занятий спортом.

Как рассказал куратор проекта «Тимирязевское», депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Замотаев, место для размещения общественного пространства было выбрано не случайно.

- Эта зона отдыха сформирована исторически, к реке приходит гулять очень много жителей, это порядка 9-10 тысяч человек, проживающих в планировочном районе вблизи данной территории, - подчеркнул Сергей Замотаев. - Сейчас наша главная задача обсудить с жителями, что конкретно они хотят увидеть, согласовать эскизы и приступить к проектированию, для того чтобы в дальнейшем объект, который будет построен, устраивал всех, кто будет в нем отдыхать.

Важность активного участия жителей «Формировании комфортной городской среды» (ФКГС) подчеркивает куратор проекта-участника от планировочного Хомутово, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Татьяна Рудакова, приводя в пример сквер Авиаторов, ставший победителем голосования в 2022 году.

- У нас есть прекрасное подтверждение насколько важна жизненная позиция горожан: благодаря поддержке и победе в проекте ФКГС в планировочном районе Хомутово появилось замечательное общественное пространство - сквер Авиаторов. В этом году у нас были планы благоустроить пешеходную зону с восточной стороны пр. Мира - участка, расположенного между магистралью и домом 22 по ул. Армейской. Я благодарю всех жителей, кто активно поддерживал проект и принимал участие в голосовании. В этот раз нам повезло меньше, чем проекту-победителю. Но я уверена, что мы будем продвигать дальше эту идею, в нашем районе проживает огромное количество неравнодушных жителей, благодаря которым мы постепенно формируем новый облик Хомутово. Мы будем и дальше тесно работать с жителями и администрацией города, чтобы район развивался.

Напомним, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацелен на преобразование общественных пространств в городах и населенных пунктах страны. За последние пять лет в областном центре реализован ряд знаковых инициатив. Современный облик в рамках ФКГС получили скверы Крузенштерна, Рудановского, Головнина, Невельского, Пушкина, Пограничников, Авиаторов, аллея Энергетиков, территория северо-западнее пересечения пр. Мира и ул. Пуркаева.

В этом году также в рамках проекта ФКГС в Южно-Сахалинске будет благоустроен сквер Защитников Отечества, который большинством голосов поддержали южносахалинцы в 2023 году. Новое общественное пространство гармонично впишется в активно развивающийся район и станет объединяющим звеном между существующей аллеей ветеранов, расположенной по ул. Горького.