Пациенты поликлиники на Камчатке возмущены нехваткой медсестер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского пожаловались на нехватку среднего медицинского персонала в городской поликлинике №3. Как отмечают пациенты, из-за недостаточного количество сотрудников в коридорах часто собираются большие очереди, сообщает ТК «41 Регоион».

«В поликлинике №3 не хватает медсестер на физио. На четыре кабинета всего три медсестры. Люди вынуждены долго ждать очередь, а ведь у многих работа. Надеюсь, что после моей жалобы не влетит обычным медсестрам, которые не виноваты, что руководство не может закрыть потребность в кадрах, ведь сотрудники вынуждены, высунув язык, носиться из кабинета в кабинет, помогая в течение 10 минут 20 пациентам», — сообщают жители Петропавловска-Камчатского.

На ситуацию отреагировали представители министерства здравоохранения Камчатского края. Там подчеркнули, что вопрос кадрового дефицита в медицинских организациях является одной из острых тем, внимание которой уделяется на постоянной основе.

«В настоящее время Министерством здравоохранения Камчатского края принимаются активные меры, направленные на решение проблемы кадровой укомплектованности и привлечения квалифицированных медицинских кадров. Сведения о потребности в трудоустройстве врачей и средних медицинских специалистов регулярно публикуются и своевременно обновляются на сервисах крупнейших российских интернет-компаний Headhunter, Superjob, специализирующихся на подборе кадров», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, Минздрав Камчатского края активно участвует в Ярмарках вакансий, организуемых различными образовательными медицинскими учреждениями страны. Для врачей предполагаются различные стимулирующие меры поддержки.