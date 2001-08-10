08:57, | Новости общества Сахалина и Курил
В сахалинском музее в преддверии Пасхи прошел мастер-класс по росписи яиц
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинском областном краеведческом музее в преддверии Светлой Пасхи прошел мастер-класс по росписи яиц "Украшение яичка". Данное мероприятие для ребят из СРЦ «Маячок» организовали активисты местного отделения партии Единая Россия.
В начале мастер-класса ребятам рассказали историю возникновения праздника. После беседы, дети с большим интересом приступили к работе по украшению пасхального яйца.
В процессе творчества ребятам были предложены различные варианты оформления яиц. Дети настолько увлеклись работой, что время пролетело незаметно.
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