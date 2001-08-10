Тихоокеанское
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08:57, | Новости общества Сахалина и Курил

В сахалинском музее в преддверии Пасхи прошел мастер-класс по росписи яиц

В сахалинском музее в преддверии Пасхи прошел мастер-класс по росписи яиц

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинском областном краеведческом музее в преддверии Светлой Пасхи прошел мастер-класс по росписи яиц "Украшение яичка". Данное мероприятие для ребят из СРЦ «Маячок» организовали активисты местного отделения партии Единая Россия.
 
В начале мастер-класса ребятам рассказали историю возникновения праздника. После беседы, дети с большим интересом приступили к работе по украшению пасхального яйца.
 
В процессе творчества ребятам были предложены различные варианты оформления яиц. Дети настолько увлеклись работой, что время пролетело незаметно.

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