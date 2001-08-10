История сталинизма: книга известного историка Дмитрия Хаминова пополнила фонд сахалинской библиотеки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Монография «Историческое образование, наука и историки сибирской периферии в годы сталинизма» 19 апреля была передана в дар главной библиотеке Сахалина самим автором, доктором исторических наук, профессором Национального исследовательского Томского государственного университета, заведующим кафедрой в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники Дмитрием Хаминовым. Форзац книги украшает автограф дарителя, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Настоящая монография посвящена изучению системы исторического образования и исторической науки в рамках сибирского научно-образовательного комплекса второй половины 1920-х – первой половины 1950-х годов. Период сталинизма в истории нашей страны характеризуется определенной дихотомией. С одной стороны, это время диктатуры коммунистической партии во всех сферах жизни советского общества, политических репрессий и идеологический кампаний. С другой стороны, именно в эти годы были заложены базовые институционные основы развития исторического образования, исторической науки, принципов взаимоотношения исторического сообщества с государством, которые определили это развитие на десятилетия вперед, в том числе сохранившись во многих чертах и до сегодняшнего времени. В работе выявлены роль и значении сибирского научно-образовательного комплекса в общесоюзной системе подготовки кадров профессиональных историков и организации исторических исследований в условиях сталинизма.
После соответствующей обработки издание пополнит основной фонд библиотеки, войдет в состав коллекции с автографами и будет доступно читателя по предварительному запросу.
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