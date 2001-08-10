Студентам Южно-Сахалинска рассказали о донорстве крови

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне национального дня донора специалисты областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики встретились с учащимися политехнического колледжа СахГУ. Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Для студентов провели лекцию, в ходе которой они узнали о том, кто может стать донором, как подготовиться к процедуре и почему важно сдавать кровь.

- Развеиваем мифы. Многие молодые люди сегодня не готовы становиться донорами только лишь из-за недостатка информированности. На лекции мы стараемся «зажечь» ребят, чтобы они отпустили свои страхи и сделали первый шаг на пути к донорству, - рассказала заведующая отделом организации медицинской профилактики и мониторинга факторов риска сахалинского областного центра общественного здоровья Айгуль Ахметова.

Также в мероприятии приняли участие сотрудники областной станции переливания крови. Во время акции они предоставили студентам возможность узнать свою группу крови и резус-фактор.

- Важно отметить, что среди студентов нашего учебного заведения есть доноры. Это неравнодушные ребята, многие из них входят в волонтерский отряд колледжа, который проявляет себя в самых разных направлениях. В рамках проекта губернатора «Забота. Защита. Уважение» помогает людям старшего возраста, инвалидам, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наши студенты понимают значимость этой работы для общества, - подчеркнул директор политехнического колледжа СахГУ Сергей Шаров.

Добавим, акции в поддержку донорства проводятся в политехническом колледже каждый год.