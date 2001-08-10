Еще 90 семей в Ногликах получат ключи от новых квартир до конца года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе своей рабочей поездки в Ногликский район губернатор Валерий Лимаренко проинспектировал ход строительства многоквартирного дома на улице Репина. Работы идут с опережением графика. Комфортные квартиры в новостройке бесплатно получат переселенцы из аварийного жилья, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На сегодня дом готов более чем наполовину. Ведутся работы по прокладке инженерных систем и заливке стяжек пола. Подрядчик работает в хорошем темпе и планирует сдать новостройку уже в октябре 2024 года.

Глава региона поручил провести жеребьевку с будущими новоселами в ближайшее время.

– Не нужно откладывать этот важный момент. На следующей неделе собирайте людей и делайте жеребьевку, чтобы новоселы знали, в какие квартиры переедут. Пока работы не закончены, у людей будет возможность высказать свои пожелания и замечания подрядчику, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Все квартиры сдадут в чистовой отделке. Установят сантехнику, электронагреватели и кухонные плиты. Жителям останется только расставить мебель. У каждого подъезда оборудуют специальный пандус для маломобильных граждан. Во дворе выполнят комплексное благоустройство с детской и спортивной площадками, местами для отдыха.

– Я очень рада, что совсем скоро буду жить в новой квартире. Ждем жеребьевку, и можно уже будет планировать будущий интерьер. В новый дом не хочется тащить старье, которое страдало от постоянной сырости, – поделилась жительница Ноглик Елена Фомина.

На этом программа расселения аварийного жилфонда в Ногликском районе не заканчивается. В этом году завершат также строительство домов на улицах Петрова и Космонавтов – на 44 и 46 квартир. Также до конца 2024-го планируется возвести девять двухквартирных домов в селе Вал.

Отметим, по поручению Валерия Лимаренко Сахалинская область досрочно и в числе первых завершила программу расселения жилого фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Это позволило региону получить дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы.

Почти 23 тысячи сахалинцев и курильчан улучшили свои жилищные условия за последние пять лет – каждый 21 житель области переехал из непригодных для проживания домов. Всего в этом году новоселье отпразднуют более 6 тысяч человек.