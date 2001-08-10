Юную дальневосточницу рекомендовали к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта МТС
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Дальнего Востока. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на цифровой платформе МТС Линк. По итогам консультаций дальневосточница Валентина Тивоненко из Хабаровска рекомендована к поступлению на актерский факультет ГИТИСа.
Цифровые консультации с деканом актерского факультета ГИТИСа Тарасом Белоусовым в онлайн-формате в ДФО проходили 15-16 апреля. Всего в мероприятии приняли участие более 100 школьников и студентов колледжей из Дальнего Востока и ряда других регионов. Валентина Тивоненко стала единственной дальневосточницей, успешно прошедшей на второй этап вступительных испытаний, которые состоятся в Москве в стенах ГИТИСа. Пройти первичный онлайн-отбор ей помогли произведения российских авторов.
Валентина тщательно подошла к выбору программы для онлайн-консультаций с педагогом ГИТИСа. Она прочитала отрывок из цикла коротких рассказов Максима Горького «Сказки об Италии», написанных автором под впечатлением от путешествия по стране в эмиграции. Помимо прозы абитуриентка прочла произведение Риммы Казаковой «Двое», а также стихотворение современной поэтессы Анны Ошариной, авторство которого в сети часто приписывают Анне Ахматовой.
«Я хочу быть актрисой и планирую поступать в театральный вуз. Для меня игра на сцене – это отдельный мир. Мне нравится пропускать через себя мысли, тексты авторов и через свою игру нести в мир добро. Очень рада, что попала на онлайн-консультации в рамках проекта «Поколение М». Это крайне удобный формат. Для меня очень ценны рекомендации Тараса Белоусова, которые были даны на мастер-классе. Благодаря онлайн-формату я подготовила себя психологически к очным прослушиваниям», — делится впечатлениями Валентина Тивоненко.
Кроме онлайн-консультаций декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов провел также открытую творческую онлайн-встречу для всех дальневосточников, которую посетили не только участники прослушиваний, но и школьники, которые еще не определились с профессией и хотели больше узнать о факультетах ГИТИСа.
О проекте «Поколение М»
«Поколение М» — это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 миллионов рублей, которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.
О ГИТИСе
Российский институт театрального искусства — ГИТИС — крупнейший театральный вуз Европы, недавно отметивший 145-летие. Больше 1 900 студентов из всех регионов России и из-за рубежа обучаются сегодня в ГИТИСе на 8 факультетах: актерском, режиссерском, театроведческом, балетмейстерском, факультете музыкального театра, новых направлений сценических искусств, сценографии и продюсерском.
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