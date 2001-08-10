Тихоокеанское
информационное агентство
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11:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово состоится выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В понедельник, 22 апреля, для жителей Хомутово состоится личный прием граждан заместителем директора департамента образования.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. 2-я Центральная, 39. Начало в 16.00.

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