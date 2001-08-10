Южносахалинец Георгий Бердников отметил 90-летний юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
От имени мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина обладателя почетных званий «Заслуженный учитель школы РСФСР» и «Заслуженный педагог Сахалинской области» Георгия Бердникова с 90-летним юбилеем поздравили представители департамента социальной политики, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сегодня юбиляр весь день принимает поздравления от друзей, коллег и своих выпускников. Георгий Федорович радушно встретил гостей, поблагодарил за теплые слова и поделился секретом долголетия.
- Смех! Он продлевает жизнь, делает ее счастливой. Я всегда работал преимущественно в женском коллективе - все энергичные, веселые, с хорошим юмором. Вот они меня и заряжали своим задором, - смеется Георгий Бердников.
Георгий Федорович родился в Свердловске. В 1953 году приехал на Сахалин и устроился в педагогическое училище преподавателем музыки и пения. В 1963 году переведен на должность заведующего отделом культуры в горисполком. В 1966 году за высокие достижения в социально-культурной и общественно полезной деятельности награжден орденом «Знак Почета». В том же году вернулся на прежнюю работу, чтобы делиться знаниями и мастерством, вдохновляя будущих музыкантов.
В 1975 году Георгий Федорович получил высшее образование и стал преподавать хоровое дирижирование. За свою многолетнюю преподавательскую карьеру он привил любовь к музыке и открыл путь в искусство нескольким поколениям южносахалинцев, которые и сегодня вспоминают своего наставника с большой теплотой.
Посвятив всю жизнь педагогическому призванию и созидательной деятельности, Георгий Бердников не раз был удостоен высоких наград. В 1991 году стал заслуженным учителем РСФСР, а затем и заслуженным педагогом Сахалинской области. На пенсию Георгий Федорович ушел только 2015 году.
Сегодня Георгий Бердников по-прежнему ведет активный образ жизни, занимается спортом, водит машину. У него есть любящие дочь и внук.
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