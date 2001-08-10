В Южно-Сахалинске прошло совещание с садоводами по подготовке к пожароопасному сезону
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Участие в нем приняли представители садоводческих некоммерческих товариществ, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, департамента продовольственных ресурсов и сотрудники МЧС. Все службы, осуществляющие контроль в данной сфере, находятся в режиме повышенной готовности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В окрестностях Южно-Сахалинска почти сошел снег, и дачники торопятся привести в порядок свои земельные участки. Задача контролирующих служб разъяснять населению алгоритм действий по недопущению пожаров, а также в случае их возникновения. Напомним, в Южно-Сахалинске пожароопасный сезон начался с 15 апреля.
- Встречи с главами садоводческих и крестьянско-фермерских хозяйств, председателями СНТ - это необходимость. Сейчас наша главная задача напомнить жителям города о правилах обращения с огнем в сухую погоду, о том, как важно убирать участки от сухих растений, как правильно сжигать сухую траву (в бочках, на определенном расстоянии), а если будет введен особый противопожарный режим, то всё это делать запрещено. Необходимо напомнить и о запрете устраивать свалки из сухой травы и загромождать проезды, - рассказала начальник территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Южно-Сахалинска ГУ МЧС России по Сахалинской области Олимпиада Юртаева.
Представитель департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Евгения Сухарева напомнила, что в администрации Южно-Сахалинска совещание по вопросам противопожарной безопасности проходит в апреле ежегодно. Поднимаются не только вопросы безопасности, но и обсуждаются правила предоставления субсидий садоводческим и огородническим товариществам на возмещение затрат на инженерное обеспечение территорий данных объединений.
Отмечено, что такие совещания помогают через руководство садоводческих и фермерских хозяйств быстрее довести необходимую информацию населению. Каждый из участников получил тематический материал об опасности возникновения пожара.
Специалисты напоминают, что основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при использовании огня во время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички и непотушенной сигареты. Правила пожарной безопасности в лесной зоне размещены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Добавим, за несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность.
При возникновении возгорания необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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