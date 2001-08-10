Аэрофлот за первый квартал увеличил перевозки между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэрофлот за первый квартал 2024 года увеличил на 16,4% количество перевезённых пассажиров на рейсах между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа. Всего на рейсах авиакомпаний Группы «Аэрофлот», выполняемых под кодом SU, за этот период перевезено 546 903 пассажира. Выполнено 1662 рейса, что на 16% больше показателя первого квартала 2023 года.
На дальневосточных направлениях за первые три месяца 2024 года перевезено (рост к 1 кв. 2023 года):
- между Москвой и Владивостоком — 172 890 пассажиров (+13%);
- между Москвой и Хабаровском — 131 218 пассажиров (+8,3%);
- между Москвой и Южно-Сахалинском — 85 087 пассажиров (+19%);
- между Москвой и Петропавловском-Камчатским — 71 938 пассажиров (+15,5%);
- между Москвой и Магаданом — 37 910 пассажиров (+2,3%);
- между Москвой и Якутском — 19 135 пассажиров (+18,5%);
- между Москвой и Благовещенском — 17 756 пассажиров (рейсы были открыты 31.01.2024 г.);
- между Москвой и Анадырем — 10 969 пассажиров (+26%).
Увеличение пассажиропотока свидетельствует о растущей популярности дальневосточных направлений. Аэрофлот последовательно реализует политику повышения доступности авиаперевозок на данных направлениях, в том числе и благодаря программам субсидируемых и «плоских» тарифов. Ранее авиакомпания сообщала об увеличении частоты полётов на дальневосточных направлениях на период майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.
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