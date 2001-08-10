Тихоокеанское
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10:54, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по вышиванию крестиком

Сахалинцев приглашают на мастер-класс по вышиванию крестиком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча пройдет в главной библиотеке Сахалина 17 марта в рамках клуба «Рукодельница». Начало в 12.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Занятие проведет волонтер СахОУНБ, рукодельница Лариса Пескова. Мастерица много лет занимается вышивкой крестом и создала уникальную коллекцию вышивок по семейным фотографиям.

Участникам мастер-класса расскажут о техниках вышивания, с чего начинать вышивку, как крепить нити и определять центр. Под чутким руководством мастера пришедшие сделают свои первые стежки.

Встречи проходят каждое воскресенье в зале отраслевой литературы (3-й этаж СахОУНБ).

Дополнительная информация и запись по телефону +7(4242)45-25-27.

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