Тихоокеанское
информационное агентство
27 Февраля 2024
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11:01, | Новости общества Сахалина и Курил

Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов встретится с жителями Старорусского и Березняков

Вице-мэр Южно-Сахалинска Виталий Данилов встретится с жителями Старорусского и Березняков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей Старорусского и Березняков в четверг, 29 февраля приглашают на выездную встречу вице-мэра Виталия Данилова, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На вопросы граждан также ответят руководители структурных подразделений муниципалитета. Мероприятие состоится по адресу: с. Старорусское, ул. Центральная, 12.

Начало - в 18.30.

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